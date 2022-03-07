YKS 2022 geç başvuru tarihi: 2022 YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

YKS 2022 geç başvuru tarihi: 2022 YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

TYT AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapılan YKS için başvurularda sona gelindi. Akabinde 2022 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti gündemdeki yerini aldı. Peki 2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) başvuru işlemleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan YKS başvuru kılavuzu ile birlikte başlamıştı.

TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS başvuruları, 7 Mart 2022 Pazartesi yani bugün sona eriyor.

Henüz sınava başvuru yapamayan adaylar ise 2022 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında bilgileri araştırıyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, arama motorlarında 2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2022 YKS geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, 2022 YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS geç başvuru ücreti ve tarihi...

2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (2022 YKS) başvuruları, 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

2022 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuruları, 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

2022 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

Yayınlanan kılavuza göre, her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmiştir. Ancak geç başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.