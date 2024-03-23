YKS adaylarına ikinci geç başvuru hakkı Yükseköğretim Kurulu, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

DHA

YKS için geri sayım sürüyor.

Binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökerek, üniversite hayalini gerçekleştirecek.

Sınav için geri sayım sürerken ÖSYM, adaylara yeniden başvuru hakkı verdi.

YÖK’ten 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 YKS başvurularına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İkinci geç başvuru tarihi: 25-28 Mart 2024

Açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)