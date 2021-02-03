YKS başvuruları ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuruları ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? YKS sınav ücreti ne kadar?

Haziran ayının sonlarına doğru gerçekleştirilecek olan YKS başvuruları için geri sayım devam ediyor. Peki, 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Konuya ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

Üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci, YKS başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor. Adaylar, YKS başvuru ücreti ve tarihi gibi birçok detay için ÖSYM kılavuzunu bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı Halis Aygün, son dakika açıklamasında bulunmuştu.

4 Şubat itibariyle başvuruların başlayacağı hatırlatılarak işlemlere ilişkin detaylar aktarılmıştı.

Peki, 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye ve hangi bankaya yatırılacak?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Şubat tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya başlayacak olan 2021 YKS başvuruları, 2 Mart tarihine kadar devam edecek.

YKS BAŞVURULARI E-DEVLETTEN YAPILABİLECEK

Öğrenciler, ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

YKS takvimine göre; üç oturum olarak gerçekleşecek olan sınavın Haziran ayında yapılacağı bildirildi.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da yapılacak.

Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları (YDT) ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde ücret bilgisi de yer alacak.

2019 yılında YKS başvuru ücreti her oturum için 70,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde her bir oturum için 105,00 TL ücret ödemesi yapılmıştı.

HES KODUNA DİKKAT

Diğer sınav başvurularında olduğu gibi YKS başvurularında da HES kodu bilgisi isteniyor. Adayların başvuru öncesinde HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.