YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuç ekranı

Ek tercih başvurularını tamamlayan öğrenciler gözlerini YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS ek tercih sonuç ekranı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınacağı duyuruldu.

ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayan binlerce aday, gözlerini YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Bu noktada ''YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İkinci yerleştirmelerde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacağı bildirilmişti.

Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS ikinci yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2021 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2021 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir tarih verilmedi. Ancak sonuçların Eylül ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

2021-YKS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, ''Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

YKS EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.