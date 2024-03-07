YKS geç başvuruları bugün sona eriyor Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 5 Mart'ta başlayan geç başvuru süresi, bu gece saat 23.59'da sona erecek.

AA

Sınava girecek adaylar için bugün kritik gün...

ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını 26 Şubat'a kadar tamamlayamayan adaylara ek başvuru hakkı tanınmıştı.

Başvurular bugün sona erecek

5 Mart'ta başlayan geç başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.

Her oturum için 442,5 lira ödeyecek

Adaylar, YKS geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 lira ödeyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)