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- YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022?
YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022?
- Haber Merkezi
- 19.06.2022 - 11:22
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) 19 Haziran Pazar günü sona eriyor.
2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS sınavı sonrasında görevli ücretleri araştırma konusu oldu.
Sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu olarak yer alan isteyen öğretmenler, ''2022 YKS görevli ücreti ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Peki 2022 ÖSYM YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri ne kadar, kaç TL? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2022 YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak?
YKS görevli ücretleri 2022, sınavın tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ödeniyor.
ÖSYM 2022 YKS görevli ücretleri
ÖSYM sınavlarında görev alan MEB personellerinin 2022 yılında alacağı ücretler belli oldu. İşte 2022 YKS için belirlenen sınav görevlisi ücretleri;
- Salon Başkanı: 317,35 lira
- Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira
- Bina Yöneticisi: 396,68 lira
- Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira
- Salon Başkanı: 317,35 lira
- Gözetmen: 277,68 lira
- Yedek Gözetmen: 238,01 lira
- Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira alacak.