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YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022?

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022?

2022 YKS sınavında görevli olan öğretmenler, ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını sorguluyor. Peki YKS görevli öğretmen ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...