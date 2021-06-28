YKS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri

YKS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YKS'de görev alan öğretmenler, YKS görevli gözetmen ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki YKS görevli ücretleri yattı mı? İşte ÖSYM görevli ücretleri..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS), 26 ve 27 Haziran tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

2,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavın sona ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi.

Üniversite sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenler, YKS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2021 YKS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 YKS görevli ücretleri ne kadar? İşte 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri...

2021 YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği henüz bilinmese de, ödemelerin sınavların tamamlanmasının ardından görevli olanların kayıtlı oldukları banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 yılında ÖSYM sınav bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM SINAVINDA NASIL GÖREVLİ OLUNUR?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılarak bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri, ÖSYM sınav görevi nasıl istenir sorusuna yanıt arıyor.

Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri, https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.