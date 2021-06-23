YKS sınavı için öğrencilere altın tavsiyeler

YKS’ye sayılı günler kala öğrencilerin heyecanı en yüksek seviyede. Bu haftasonu yapılacak YKS oturumları öncesinde öğrencilere, yapmaları ve yapmamaları gerekenler hususunda bazı tavsiyelerimiz var…

Bir yıl belki bir yıldan daha fazla süredir YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanları çok yüksek. Özellikle ilk girecekler için heyecan dorukta. İşte Sınav öncesinde ve sınav esnasında uygulanması gereken bazı tavsiyeler...

Kendinizi sınav ortamına ve sorularına hazırlayın

Aşırı heyecan başarısızlığa neden olabilir. Çok fazla heyecan yapıyorsanız bunun temel sebeplerinden birisi konu eksikliği, diğeri ise üniversite seçimindeki baraj sınavına girecek olmak. Baraj sınavı heyecanı için yapabileceğiniz basit bir yöntem var. Sınavdan iki ya da üç gün önce, sınav saatinde kalkıp geçmiş bir yıla ait sınavı komple çözün. Tam da sınav saatinde çözmek heyecanınızı azaltacak. Çünkü geçen yıllarda çıkan soruları bir bütün olarak görecek ve soruları çözdükçe güveniniz de artacak. Kendinizi sınav ortamına ne kadar hazırlarsanız ve tecrübe edinirseniz o kadar iyi olursunuz.

Soruların hepsini ya da %90'ını doğru yapmanıza gerek yok. Kazanmak istediğiniz bölüm ve üniversite için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Sınava girmeden önce hayal ettiğiniz o güzel ve eğlenceli günleri tekrar gözünüzün önünden geçirin ve bu sizin için motive edici bir güç olsun.

Konu eksiğiniz varsa bunun farkında olun

Konu eksiğiniz varsa öncelikle ne kadar olduğunu tam anlamıyla bilmeniz gerekiyor. Günümüz öğrencilerinin en büyük problemi nerede olduğunu bilememek. Yani konu eksiğin var ama tam olarak hangi konularda ve derslerde? Alın ders kitaplarının içindekiler kısmını, konuları tek tek bir veya bir kaç kağıda geçirin ve eksik konuların önüne eksi koyun.

Son beş yılda hangi konudan kaç soru çıkmış, bunları bilin. Çok zor bi konu varsa ve siz buna çalışmamışsanız, bu konudan kaç soru çıktığını araştırıp, ona göre çalışabilir ya da bırakabilirsiniz.

Sınav öncesinde dikkatinizi aşırı dağıtmayın

Kafa dağıtmak elbette güzel bişey ama bunun sınav öncesi olduğunu unutmayın ve dikkatinizi aşırı dağıtacak aktivitelerden uzak durun. Kitap okuyabilir, yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bedeninizi aşırı yormayacak egzesizler yapabilirsiniz. Sakinleştirici müzikler dinleyebilirsiniz. Sürekli olarak bilgisayar oyunu ve ekran başında olmak beyninizi yoracaktır aman ha buna dikkat edin. Yemeğinizi evde yiyin, dışarıdan bir takım şeyler yemeyin. Sınavdan önceki akşam yemeğinin hafif olmasına dikkat edin. İstediğiniz ve bünyenizin alışık olduğu yemeklerden yemeğe çalışın.

Sınav esnasında neler yapılmalı?

Sınava başladığınız anda her şeyi unuttuğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Bu, geçici bir durumdur. Sınava giren her aday bu durumla karşılaşabilir. Dert etmeyin, geçer. Birkaç soruyu yanıtladıktan sonra bu duygu kendiliğinden yok olur. Değişimi hissetmezsiniz bile.

Sınav süresince moraliniz bozulduğunda, konsantrasyonunuz dağıldığında ve yorgunluk hissettiğinizde nefes egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için 10-15 saniye arkanıza rahatça yaslanarak burnunuzdan derince nefes alın ve aldığınız nefesi bir miktar içinizde tutarak ağzınızdan yavaşça verin.

Sınavın ilk 15 dakikası çok önemlidir. Genellikle adaylar bu dakikalarda hata ve panik yaparlar. Bu süreyi ısınma süresi olarak düşünün ve rahatlayın. Kaygınızı, aşırı düzeyde olmadığı sürece size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin.

Sınav bir sıralama sınavıdır. Size zor gelen soruların birçok öğrenciye de zor geleceğini aklınızdan çıkarmayınız. Sınavın sonucunu değil, sınav esnasında sınav süresini en iyi şekilde değerlendirerek, yapabileceğinizin en iyisini nasıl yapabileceğinizi düşününüz. Bu durum dikkatinizi duygularınıza değil soruların çözümüne yönlendirmenize yardımcı olacaktır.