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    YKS tercih işlemleri başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2021-YKS tercihleri alınmaya başlandı. İşlemler, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
    • AA
    • 05.08.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 10:29
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    YKS tercih işlemleri başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin bugün başladığını açıkladı.

    Bugün alınmaya başlanan tercih işlemlerinin 20 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Aygün, şunları kaydetti:

    "2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."

    TERCİH İŞLEMLERİ MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN DE YAPILABİLECEK

    YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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