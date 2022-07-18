YKS tercih puanı hangisi? Ham puan ve yerleştirme puanı nedir?

YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları, ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki farkı araştırıyor. Peki 2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılır? Ham puan nedir, yerleştirme puanı nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, YKS sonuçlarında iki puan türü ile karşılaşıyor. Buna göre hangi puana bakılacağını ve ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki farkı merak konusu oldu.

Peki 2022 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki fark nedir? İşte ayrıntılar...

Ham-yerleştirme puanı arasındaki fark

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür.

Yerleştirme puanı; ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı (meslek liseli öğrencilerin ek puanla yerleşebildikleri program için AOBP 0,21 katsayısı) ile çarpılarak, ham puana eklenmesiyle oluşur.

YKS tercih puanı hangisi?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir. Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan önemli rakamlardır.