YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilerin dakikalarla yarışı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

Sınava girecekleri okula geç kalmamak için bazı adaylar erken saatlerde yerlerini aldı.

Öte yandan sınav sabahı, geç kalan öğrenciler için hem umut dolu hem de trajik anlara sahne oldu.

SINAVA ALINMAYINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler sınava girdi, saat 10.00'da kapılar kapandı.

Bu sırada biri kız iki öğrenci sınava geç kaldı.

Sınava alınmayacağı belirtilen kız öğrenci gözyaşı döktü.

Erkek öğrenci ise kapıdan geri dönerek okuldan ayrıldı.

ÖĞRENCİYİ VE AİLESİNİ ÇEVREDEKİLER TESELLİ ETTİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girecek bir genç, sınava geç kaldı.

İçeri alınmayan genç, elindeki suyu yere fırlatarak gözyaşlarını tutamadı.

Çevredekiler genci ve ailesini teselli etmeye çalıştı.

SINAVA YETİŞEMEDİ, BABASI TESELLİ ETTİ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sümer Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan ve kimliğini unutan bir öğrenci ise kapılar kapandıktan sonra geldiği okulda, görevliler tarafından sınava alınmadı.

Gözyaşları içerisinde kapıdan dönen öğrenciyi, babası teselli etti.

1 DAKİKAYLA SINAVA YETİŞEMEDİ

İstanbul Esenyurt'taki Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde, kapılar kapandıktan yalnızca bir dakika sonra gelen bir aday sınava alınmadı.

İçeri giremeyen öğrenci, ısrar etmeden okuldan ayrılarak bir yıllık emeğini ertelemek zorunda kaldı.

Yaşanan olay, sınav stresine zaman baskısının eklenmesinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

GEÇ KALMAYI SAKİN KARŞILADI

Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde üniversite sınavına son anda yetiştiğini düşünen adayın, kapıların kapandığı halde sakin bir şekilde davranması dikkat çekti.

Sakin halleriyle kapıya gelen adayın, görevlinin '3 dakika geç kaldın, giremezsin' demesiyle aday salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.

SINAV İÇİN DAHA HAZIRLIKLI OLUNMALI

Türkiye genelinde aileler, sınav merkezlerinin önünde çocukları için dua ederken, adaylar ise salonlarda ter döktü.

Yetkililer, sınav sürecinde yaşanan bu tür olayların, adayların sınav gününe daha hazırlıklı gelmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.