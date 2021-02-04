YÖK Anadolu Projesi nedir? YÖK Anadolu Projesi ne işe yarıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Projesi Programı'na katıldı. Yeni YÖK’ün politikaları ve projeleri kapsamında planlanan YÖK Anadolu Projesi hayata geçti. Peki, YÖK Anadolu Projesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılarak projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YÖK Anadolu Projesi Anadolu'daki yeni gelişen üniversitelerle daha gelişmiş üniversiteleri eşleştirdi.

Peki, YÖK Anadolu Projesi nedir, ne işe yarıyor? Hangi üniversiteler eşleşti? İşte YÖK Anadolu Projesi hakkında merak edilenler...

YÖK ANADOLU PROJESİ NEDİR?

YÖK Anadolu Projesi, eğitimde kalitenin ve mezun niteliğinin artırılması amacıyla planlanmıştır.

Yükseköğretimde ilk kez uygulanacak olan ‘YÖK Anadolu Projesi’, yeni kurulan veya gelişmekte olan ‘genç üniversitelerin’, eksik yönlerinin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla faaliyete geçirilmiştir.

Bu kapsamda akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı daha gelişmiş ‘kıdemli üniversiteler’ ile eşleştirilme öngörmektedir.

Yapılan ön çalışmalar sonucunda genç ve kıdemli üniversiteler arasında eşleştirme protokolleri imzalanmış ve proje kapsamındaki eşleştirmelerin alanları, niteliği, öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliği, eğitim ve öğretim, Ar-Ge ve proje alanlarında yapılacak iş birliklerinde üniversitelerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler belirlenmiştir.

Bu proje sayesinde 12 kıdemli üniversitenin kıdemli öğretim üyeleri, 2006’dan sonra kurulan 15 genç üniversitenin çeşitli bölümlerdeki öğrencilerine ders verecek ve araştırma alanlarında danışman olarak yardımcı olacaklardır.

Üniversiteler, araştırma alt yapılarını ve kütüphane olanaklarını karşılıklı olarak birbirlerine açacaklardır. Böylelikle üniversitelerin ortak yayın ve projeler gerçekleştirmesine ve daha donanımlı ve daha yetkin hale gelebilmelerine imkân sağlanacaktır.

Proje, lisansta olduğu kadar yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenlere de önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitelerin ‘’Açık Bilim - Açık Erişim’’ ve uzaktan eğitim imkanları da pandemi döneminde projenin yürütülmesine kolaylık sağlayacaktır.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecek olan projenin 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi ile itibariyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

YÖK Anadolu Projesi'nden yararlanacak olan genç üniversitelerdeki öğrenci sayısı 170 bin 480’dir.

GENÇ VE KIDEMLİ ÜNİVERSİTELER BELİRLENDİ

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak ‘Genç Üniversiteler’ olarak adlandırılan 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; ‘Kıdemli Üniversiteler’ olarak adlandırılan 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlenmiştir.

Genç Üniversiteler: ''Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak'' Üniversiteleridir.

Kıdemli Üniversiteler: ''Ankara, Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk'' Üniversiteleridir.

HANGİ ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİ?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Ankara Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi - Selçuk Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi - Uludağ Üniversitesi

Bartın Üniversitesi - İTÜ, ODTÜ

Bayburt Üniversitesi - Gazi Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi - Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi - Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Hacettepe Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi - Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi - Ege Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi

Munzur Üniversitesi - İTÜ, Hacettepe Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi - Çukurova Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi

Siirt Üniversitesi - Çukurova Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi



