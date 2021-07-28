YÖK Atlas tercih sihirbazı 2021: YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

2021 YKS sonuçlarının açıklamasının ardından üniversiteye yerleştirme konusunda adaylara kolaylık sağlayan YÖK Atlas tercih robotu araştırma konusu oldu. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016 yılında hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) tercih robotu, üniversite tercihlerinde büyük önem taşıyor.

Üniversiteye yerleştirme konusunda adayların fikir sahibi olmasını kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş dönemde üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanları ve hangi başarı sıralamasıyla öğrenci aldıkları görülebiliyor.

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ''YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır?'' soruları, doğru tercihte bulunmak isteyen adayların gündemindeki yerini aldı.

Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

''Üniversite Seç'' kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz.

''Program Seç'' kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK'ün yayınladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ''Puan Türü Seçin'' alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR, NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görüntülenebilir ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları öğrenilebilmektedir.

'LİSANS/ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI' İLE 'MESLEK ATLASI' MODÜLLERİ GÜNCELLENDİ

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

BİRÇOK MODÜL BULUNUYOR

YÖK Atlas programında 'Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans/Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.