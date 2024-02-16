YÖK duyurdu! Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı YÖK'ün kararına göre doktora bursu, çalışan öğrenciler için 4 bin liraya, çalışmayan öğrenciler için 12 bin liraya, lisans destek bursu ise 3 bin liraya çıkarıldı.

DHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikle alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs desteği veriyor.

Çalışan öğrencilerin burs miktarı 2 bin 500 TL, çalışmayan öğrencilerin ise 7 bin 500 TL olarak belirlenmişti

Lisans destek bursu da 1.875 TL olarak öğrencilere veriliyordu.

Bu kapsamda 2024 Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere burs miktarlarına zam yapıldı.

En fazla burs miktarı 12 bin TL oldu

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen YÖK Doktora Bursları şu şekilde;

- Bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye,

- Çalışanlar için ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Lisans destek bursu da 3 bin TL oldu

Belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen YÖK Lisans Destek Bursu, 1875 TL'den 3 bin TL'ye, Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin bursu ise 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)