Euro
15.2357
0.61%
Dolar
13.4432
0.50%
Altın
791.9230
0.25%
Borsa
2,010.02
-0.21%
Bitcoin
533.124
-6.47%
BTXN Coin
33.37
0.18%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    YÖKDİL, 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

    ÖSYM Başkanı Aygün, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz." dedi.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YÖKDİL, 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün:

    "Değerli adaylarımız,13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

    Başvurularınızı 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabilirsinizŞimdiden adaylarımıza başarılar dilerim.

    YÖKDİL 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

    Ayrıntılar geliyor


    Görüş Bildir