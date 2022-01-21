Haberler

Eğitim Haberleri

YÖKDİL, 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

YÖKDİL, 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

ÖSYM Başkanı Aygün, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz." dedi.