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- YÖKDİL, 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
YÖKDİL, 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
ÖSYM Başkanı Aygün, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz." dedi.
- İHA
- 21.01.2022 - 11:18
- Güncelleme : 21.01.2022 - 11:22
ÖSYM Başkanı Halis Aygün:
"Değerli adaylarımız,13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabilirsinizŞimdiden adaylarımıza başarılar dilerim.
YÖKDİL 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."