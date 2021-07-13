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    YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi: 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar?

    2021 YÖKDİL/2 başvurularını kaçıran adaylar, 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 08:49
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    YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi: 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2021 YÖKDİL/2) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

    2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

    Akademik kariyer hayali olan adaylar, arama motorlarında 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranırken, ÖSYM 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

    Peki, 2021 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ve tarihi...

    2021 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, YÖKDİL/2 geç başvuruları, 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

    Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların 27 Temmuz saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

    YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi: 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar? #1

    2021 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

    Geç başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. YÖKDİL/2 başvuru ücreti 145 TL'dir.

    2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI

    YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi: 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar? #2

    YÖKDİL ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

    Öncelikle ÖSYM'nin AİS ekranından TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapınız. Ardından 7 adımdan oluşan bölümlerde sizden istenen bilgileri giriniz. Daha sonra aşağıdaki bankalardan sınav ücretini ödeyiniz.

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

    Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

    Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

    Dilerseniz bankaya ve ya ATM'ye gitmeden https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilirsiniz.

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