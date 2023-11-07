Yozgat'ta 55 yaş üstü kişiler için "Tazelenme Üniversitesi" açıldı Yozgat'ta üniversite hayallerini gerçekleştiremeyen 55 yaş üstü vatandaşlar, "Tazelenme Üniversitesi"nde hayallerine kavuşuyor.

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AA & Ensonhaber

"Öğrenmenin yaşı olmaz" sözünden yola çıkarak, ileri yaştaki vatandaşların daha eğitimli olmaları için yurdun çeşitli illerinde farklı alanlarda eğitim etkinlikleri düzenleniyor.

30 kişi, haftada bir gün ders alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne katılan ve yaşları 56 ile 74 arasında olan 30 kişi, haftada bir gün birçok alanda ders alıyor.

Akademik derslerin yanında çeşitli etkinliklerle sosyalleşen vatandaşlar, fakültede bir araya geldikleri torunları yaşındaki öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaşıyor.

Yaşlanma sürecini sağlıklı ve kaliteli geçirmeleri için

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, teknoloji ve tıp alanındaki artan gelişmelerle yaşlanma süresinin arttığını söyledi.

Polat, insanların yaşlanma sürecini sağlıklı ve kaliteli geçirmelerini sağlamak ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla böyle bir proje hazırlandığını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yaşlı ve Engelli Hizmetler Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle "Tazelenme Üniversitesi"ni hayata geçirildiğini ifade eden Polat, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'ın da projeye destek verdiğini anlattı.

2 yıllık bir eğitimden geçiyorlar

Yaşlılarla bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Polat,

Bu üniversiteler, dünyada 3'üncü yaş üniversiteleri olarak biliniyor. Ülkemizde ulusal kapsamda 5-6 proje yürütülüyor ama uluslararası paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütülen ilk proje bizimki.

dedi.

Polat, öğrencileri önemsediklerini, onların sosyal hayata katılma ve yaşam kalitelerini yükseltmek adına 2 yıllık bir eğitim planlaması yapıldığını belirtti.

İlk yardım, iletişim ve sağlık beslenme gibi birçok konuda eğitim görüyorlar

Üniversitede 30 öğrencinin bulunduğunu anlatan Polat,

Çok talep geliyor. Önümüzdeki yılın talepleri de dolmuş durumda ama kontenjanı artırmaya çalışacağız. Bu projenin Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Öğrencilerimize günlük yaşamda gerekli olan ilk yardım ve iletişim dersleri, sağlıklı yaşam davranışları, sağlıklı beslenme eğitimleri veriyoruz. Zararlı alışkanlıkları bırakıp, yararlı alışkanlıklara dönme, aile bireyleriyle empati yapma, daha iyi anlama eğitimleri çok önemli.

diye konuştu.

"Çocuklarımın hepsi üniversiteli, şimdi ben de okudum"

Üniversite hayalini gerçekleştiren 74 yaşındaki Hatice Dişlitaş da çok mutlu olduğunu belirtti.

Okumayı çok istediğini ancak o dönemde babasının okutmadığını aktaran Dişlitaş,

Ben çocuklarımı okuttum, hepsi üniversiteli oldu. Şimdi ben de üniversiteli oldum, çok mutluyum. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımı ve hocalarımı çok seviyorum. Okula gelirken çok heyecanlanıyorum.

ifadesini kullandı.

"Üniversitede öğrenci olmak gerçekten güzel bir şey"

Emekli ziraat teknisyeni 72 yaşındaki Süleyman Ünalmış ise

Üniversitede öğrenci olmak gerçekten güzel bir şey. Buradaki gençlerle sohbet ediyoruz, kaynaşıyoruz. Arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Öğretmenlerimiz gerçekten hayata dair her şeyi öğretiyorlar. 72 yaşında üniversiteli olmaktan da çok mutluyum, memnunum.

diye konuştu.

Hacer Güçlü de burada hayata dair her şeyi öğrendiklerini, geleceklerine ve kendilerine yatırım yaptıklarını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşe Gürakan ise fakülte koridorlarında yaşlı teyzeleri görünce çok şaşırdığını belirterek, 74 yaşında okul arkadaşının olduğunu kaydetti.