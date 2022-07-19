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    Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı

    Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:27
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    Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı

    2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı.

    Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylara yapacakları tercihlerde yardımcı olacak kılavuz yayınlandı.

    Ön lisans ve lisans programlarıyla ilgili kılavuz yayınlandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ön lisans ve lisans programlarının yer aldığı 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://osym.gov.tr sitesi üzerinden paylaştı.

    2022-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLA

    Üniversitelerin toplam kontenjanı

    Buna göre, üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanacaktır." denildi.

    ÖSYM'den açıklama

    Aynı açıklamada, "Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayınlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

    Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı #1


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