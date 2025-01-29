Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

2024 yılının sonunda öğretmen adaylarını yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı.

10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndaki değişiklik ile öğretmen atamalarının KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yapılacağı kararı alındı.

Bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek ilk "MEB-AGS" hakkında merak edilen birçok soru var.

KPSS'DEN NE FARKI OLDUĞU SORULDU

Turkuvaz Dijital ortak yayınında; Takvim, Sabah ve A Haber'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin'e yeni sınavın, KPSS'den farkı da soruldu.

"BAZI ALAN SORULARI SORACAĞIZ"

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"KPSS genel memur, Türkiye'deki kamu görevlisi istihdamıyla ilgili. Biz KPSS'den farklı olarak kısmen KPSS'ye benzemekle birlikte KPSS'den farklı bir biçimde atamaya esas teşkil eden alanlarımız itibarıyla bazı alan soruları soracağız.

Bir de daha önemlisi, bizim asıl önemsediğimiz kısım, sınava giren arkadaşlarımızın bakanlığımız bünyesindeki okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim müfredatımızla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Müfredatımızın okumalarını istiyoruz.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasında resmi olarak yayınlanan müfredatlar da ÖSYM tarafından yapılacak Akademi Giriş Sınavı'nda soru başlıklarından bir tanesi olacak."

Tekin, ortak yayında eğitim alanında merak edilen birçok konuya değindi.

Bakan Tekin şu sorulara da yanıt verdi.

Öğretmen atamalarında sistem değişikliği nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandı?

Yeni sistemin dünyada örnekleri var mı?

Akademiye Giriş Sınavı’nın içeriği nasıl olacak?

Milli Eğitim Akademisi bütün illerde olacak mı?

Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?

14 aylık eğitim sürecinde öğretmen adaylarına ücret ödenecek mi?

KPSS ve mülakat kalkıyor mu?

İlk sene kaç aday Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak?

Öğretmen adayları Akademi Giriş Sınavı’na nasıl hazırlanmalı?

KPSS ile son öğretmen atamasında artış olacak mı?

Engelli öğretmenlere atama müjdesi var mı?

Milli Eğitim Akademisi’ne katılan öğretmen adaylarının konaklaması nasıl olacak?

Öğretmen Odası konseptinde öğretmenlerden geri dönüşler nasıl?

Sizin gördüğünüz eksikler neler?

Velilerin eğitim sürecinde daha aktif olması için yürütülen çalışmalar neler?

Unutamadığınız bir öğrenciniz oldu mu?

Özel okullardaki fahiş fiyat için denetim mekanizması nasıl işliyor?

(Müfredat değişikliği tartışmaları) Sizin laiklik anlayışınız nasıl, muhalefetin laiklik anlayışı nasıl?

Bakan Yusuf Tekin'in birbirinden önemli bu sorulara cevabını izlemek için linki tıklayınız.