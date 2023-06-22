Yusuf Tekin: Deprem bölgesindeki öğretmenler konaklama sorunu yaşamayacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki öğretmenlerin konaklama ihtiyaçlarının eylül ayında eğitim öğretim yılı başladığında giderilmiş olacağını söyledi.

AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığa atandıktan sonra deprem bölgesindeki temaslarını sürdürüyor.

Tekin, Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valiliği'ndeki Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Tekin ardından basına açıklamalarda bulundu.

4 ayda önemli aşama kaydedildi

Bir kez daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni eden Tekin, depremin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen önemli aşama kaydedildiğini vurguladı.

Tekin, 6 Şubat'tan itibaren devlet, millet, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin adeta seferberlik ilan ederek dünyada eşi benzer görülmemiş bir süreç yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bölgede herkes yapabileceği fedakarlığın maksimumunu yaparak yaraları sarma uğraşında oldu. Bu çabaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz, Allah kendilerinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 6 Şubat sonrasındaki 11 ilde yaşayan vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesi, yaralarının bir an önce sarılması için bizlere sürekli her kabinede söylediği, alınması gereken tedbirleri hatırlattığını dile getirmek istiyorum. Biz de üstümüze düşeni yapmak için ne tür tedbirler alabiliriz ne tür çalışmalar yapabiliriz talimatı üzerine buraya geldik."

"Eğitim-öğretim sorunsuz başlayacak"

Adıyaman'da tüm birimlerin ciddi çalışmalar yaptığını, kendilerinin de başlayan çalışmaları değerlendirdiklerini anlatan Tekin, "Yeni tedbirler alınması gereken konularla ilgili tedbirlerimizi aldık ve gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilecek durumdayız. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı eylül ayı itibarıyla sorunsuz, huzurlu ve başarılı bir şekilde inşallah başlayacak. Bunun taahhüdünü buradan vermek isteriz." diye konuştu.

Tekin, bölgedeki şartların iyileştirilmesi noktasında çalışmaların devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim açısından Adıyaman'da deprem öncesi eğitim öğretim faaliyeti yürütülen 6 bin 346 dersliğimizden 1176'sı kullanılamaz durumda. Dolayısıyla bu 1176 dersliğin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki eski süreç tekrar devam edebilsin. Şu ana kadar halihazırda 177 derslik tamamlanmış, eğitim öğretime hazır.



Eylül ayı itibarıyla eğitim-öğretim sürecini alacağımız diğer tedbirlerle birlikte sorunsuz başlatabilecek durumdayız. Yaz aylarını hummalı bir şekilde bu çalışmalarla geçireceğiz. Eylül ayı başladığında eğitim öğretim yılı sorunsuz başlayacak ama gittiğimiz her ilde şunu söylüyoruz.



Betonarme yapılar da tamamlandığı zaman mevcut deprem öncesi derslik sayımızın en az yüzde 10 üzerinde bir dersliği hizmete açmış olacağız. Dolayısıyla belki önümüzdeki eğitim öğretim yılında 7 bin derslikte eğitim öğretime devam ediyor olacağız."

"Öğretmenlerin konaklama ihtiyaçları giderilecek"

Adıyaman'da deprem öncesindekilerle şu an 12 bin 18 öğretmenin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni 45 bin atamayla birlikte 1628 öğretmen ilimize atanmış durumda. Hem halihazırda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın hem yeni atanan arkadaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını gidermek için tek tek öğretmen arkadaşlarımızla irtibata geçmelerini istedik.



İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yaklaşık 3 bin 500 civarında öğretmenimizin eğitim öğretim yılında konaklama, barınma ihtiyacı hissettiğini bize bildirdi.



Biz belediye, valilik ve milletvekillerimizle birlikte eylül ayında eğitim öğretim yılı başladığında konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimizin konaklama ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Değişik formülasyonlarımız var hem pansiyonlarımızın bir kısmının konaklanabilecek öğretmenevlerine dönüşmesi hem çelik konstrüksiyon yapılarla öğretmen konukevlerinin oluşturulması gibi hızlı çözümlerle eğitim öğretim yılı başladığında bu arkadaşlarımızın sorunlarını da çözmüş olacağız."

"Destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum"

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu psikososyal destek konusunda tedbirler aldıklarını belirten Bakan Tekin, şunları aktardı:

"Hem yaz kurslarımız hem de DYK kurslarımız öğrencilerimize hem akademik destek hem de psikososyal destek vermek açısından hizmet görecekler. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde eylül ayı itibarıyla başlatacağız. Destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Valimize, belediyemize, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.



'Asrın felaketi' dediğimize göre bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi gibi aynı zorlukları yaşıyoruz. Bu zorlukları da Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi el birliğiyle aşabiliriz. Bu sürece katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da destek olmak, katkı vermek isteyen hayırseverlere de kapımız açık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eğer bize katkı verirlerse çok mutlu olacağız."

Daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçerek burada İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Bakan Tekin, ardından Altınşehir konteyner kentini de ziyaret ederek depremzedelerle buluştu.