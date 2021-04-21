Ziya Selçuk: 3 Mayıs'taki sınavlar ertelenebilir

Bakan Selçuk, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan yüz yüze lise sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelinde vaka sayılarının artışa geçmesiyle ek tedbirler alınırken, eğitim alanında da 8 ve 12'nci sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitime geçilmişti.

Bu kapsamda okullarda yapılması planlanan ders sınavlarının ise mayıs ayı itibarıyla başlayacağı duyurulmuştu.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği haber, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEREDDÜT ETMEDEN GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine sınavların ertelenebileceğini belirten Selçuk, "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.

Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." ifadelerini kullandı.