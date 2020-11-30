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Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle her gün 2,5 milyon canlı ders yapıldığını ve bunun da ayda 50 milyonu aşan ders olduğunu belirten bir açıklama yaptı.