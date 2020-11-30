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- Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz
Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle her gün 2,5 milyon canlı ders yapıldığını ve bunun da ayda 50 milyonu aşan ders olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
- DHA
- 30.11.2020 - 14:14
- Güncelleme : 30.11.2020 - 15:32
Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye uzun süredir uzaktan eğitimle öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını gideriyor.
Her gün yüz binlerce öğrenci canlı derslere katılarak eğitim hayatını sürdürüyor.
"HER GÜN 2,5 MİLYON CANLI DERS"
Uzaktan eğitimlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek." ifadelerini kullandı.
"OKULUN HAYATIMIZDAKİ MÜTHİŞ YERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ"
Okulun hayattaki yerine değinen Selçuk, "Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz." dedi.