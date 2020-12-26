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Ziya Selçuk: Ocak sonunda 500 bin tablet daha yerine ulaşacak

Ziya Selçuk: Ocak sonunda 500 bin tablet daha yerine ulaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayının sonunda 25 GB interneti olan 500 bin tablet dağıtımının daha tamamlanmış olacağını duyurdu.