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- Ziya Selçuk: Ocak sonunda 500 bin tablet daha yerine ulaşacak
Ziya Selçuk: Ocak sonunda 500 bin tablet daha yerine ulaşacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayının sonunda 25 GB interneti olan 500 bin tablet dağıtımının daha tamamlanmış olacağını duyurdu.
- İHA
- 26.12.2020 - 11:41
- Güncelleme : 26.12.2020 - 12:01
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet dağıtımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, uzaktan eğitim dönemince devam eden desteğin 3'üncü fazında, 66 bin tabletin teslim edildiğini belirtti.
"OCAK SONUNDA 500 BİN TABLET DAHA TESLİM EDİLECEK"
Ocak ayının sonuna kadar dağıtılacak tablet sayısını da açıklayan Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak." ifadesine yer verdi.