Ziya Selçuk: Öğretmenler, ilk fırsatta aşılanacak

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olunduğu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin de bir an önce aşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs gölgesinde gerçekleşen eğitimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile temas halinde olunduğunu aktaran Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin bilgi aktardı.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Kabine toplantısında yüz yüze eğitimin değerlendirmeye alınacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek." dedi.

ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI GÖRÜŞMELERİ

Aşı çalışmasına yönelik detay veren Bakan Selçuk, "Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor." ifadelerini kullandı.





4 OCAK İYİMSER BİR TAHMİN

Bakan Selçuk açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"4 Ocak bizim için umut vadeden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

EN AZ BİR SINAV YÜZ YÜZE YAPILACAK

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğunuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.

500 BİN TABLET PROJESİ

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor."