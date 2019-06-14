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Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Son zamanlarda Karadeniz yaylalarında tepkiye neden olan beton yapıların bir başka örneği de Sivas'ta görüldü.

DHA | 14.06.2019 - 10:08..
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Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Koyulhisar ilçesinde bulunun ve yaz-kış ayrı güzellikler yansıtan Eğriçimen Yaylası'nın doğal güzelliği de çevresindeki yerleşim ve tesislerin gölgesinde kalıyor.

YİNE GÜZEL BİR YAYLA, YİNE BETON YAPILAR

Kış aylarında kimsenin olmadığı yaylaya, yazın gurbetçiler geliyor. Eğriçimen Yaylası, doğası ve renkleriyle göz alırken, tesislerin yoğunluğu da dikkat çekiyor.

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

AYDER YAYLASI'NA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Eğriçimen Yaylası, doğaseverler tarafından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'na benzetiliyor. Trabzon'da bulunan Uzungöl'e benzerliğiyle de dikkat çeken yaylanın etrafında, çok sayıda otel ve tesis işletmesi var. Yerli turistler ve piknikçilerin de özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği bir yayla.

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı


Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

Eğriçimen Yaylası'nın doğası duvarların gölgesinde kaldı

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