İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-7 uygulaması gerçekleştirdi.

Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan uygulama kapsamında, İstanbul’un işlek noktalarında uygulama noktaları kuruldu.

POLİSE TAKILDI

Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Topkapı’daki uygulama noktasında polis ekiplerinin bir aracı çevirmesi üzerine ilginç diyaloglar yaşandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırdığı öğrenilen 34 PC 0779 plakalı aracın sürücüsü Ferit T., Topkapı’da polis ekiplerinin uygulamasına takıldı.

Ehliyetsiz sürücü aldığı cezaya isyan etti İZLE

"CANIMIZ YANDI"

Polis ekipleri, ehliyetsiz sürücüye 2018 TL para cezası kesti. Ceza makbuzunu alan Ferit T., “Evim Cevizlibağ’da. Daha önce ceza yedim ve buna itiraz ettim. 500 metre mesafe için 2 bin 20 lira ceza ödüyorum. 500 metre için güzel bir fiyat gerçekten. Sürücü arkadaşlara tavsiyem; biraz daha dikkatli olsunlar. Çevirme noktalarının nerede olduğunu herkes biliyor. Rica ediyorum temkinli olalım. Gerçekten canımız yandı. Öğrenciyim. Çalışıyorum. Şu halimle 2 bin lira ceza ödüyorum. Bu araba için ödediğim toplamda 13 bin TL ceza oldu. Daha önce aldığım cezadan dolayı ehliyetime kısa süreli el konulmuştu.” dedi.