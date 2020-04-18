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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Maltepe'de polislerin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaçarken, genç sevgilisi ile araçla takla attı. Ehliyetsiz sürücü, basın mensuplarına saldırdı.

İHA |
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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Volkan Ç., 34 CRY 464 plakalı aracı ile polis noktasından kaçtı, çok ilerleyemeden takla attı.

Araç içinde bulunan sevgilisi ile araçta sıkışan genç çiftler, kendi imkanları ile dışarı çıktı.

TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ehliyetsiz sürücü Volkan Ç. gözaltına alındı. Ekipler, araç içerisinde de bir adet kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu madde buldu.

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı İZLE

KAMERAYA TEKME SALLADI

Alkol metreyi üflememekte ısrarcı olan ehliyetsiz sürücü, “Zaten alkol var, bir de bu yüzden ceza yazacaksınız.” dedi. Alkollü olduğu anlaşılan Volkan Ç., olay yerinde görevini yapan basın mensuplarına saldırma girişiminde bulundu.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Polis ekipleri, olay çıkaran ehliyetsiz sürücü ve sevgilisini gözaltına alındı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

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