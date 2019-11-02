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Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ekim ayında yapılan ankete göre; AK Parti'nin oyu yüzde 41,9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 45,1. Erdoğan'ı ise Ekrem İmamoğlu takip ediyor.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 12:33..
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Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ada Araştırma 21-28 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzerin 1700 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette katılımcılara; kime oy vereceklerini, ekonominin durumu ve Barış Pınarı Harekatı'nı sordu.

İŞTE ANKETTE SORULAN SORULAR VE SONUÇLAR

Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Doğru bir karar destekliyorum - yüzde 75,1
-Yanlış bir karar, desteklemiyorum - yüzde 17,6

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Kötüye doğru gidiyor - yüzde 72
-İyiye doğru gidiyor - yüzde 13,8

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Aşağıdaki isimlerin kuracağı partiye oy verir misiniz?

Ali Babacan
-Oy vermem - yüzde 72
-Oy veririm - yüzde 9,5

Ahmet Davutoğlu
-Oy vermem - yüzde 79,7
-Oy veririm - yüzde 8,6

Muharrem İnce
-Oy vermem - yüzde 79,8
-Oy veririm - yüzde 7,6

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?

-Hayır - yüzde 58,8
-Evet - yüzde 34,8

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Yarın cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldığında)

-Recep Tayyip Erdoğan - yüzde 45,1
-Ekrem İmamoğlu - yüzde 26,6
-Meral Akşener - yüzde 6,1

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verisiniz? (Kararsızlar dağıtıldığında)

-AK Parti - yüzde 41,9
-CHP - yüzde 21,3
-Yeni kurulacak parti - yüzde 9,2
-MHP - yüzde 8,4
-İYİ Parti - yüzde 7,5
-HDP - yüzde 7,5
-Saadet Partisi - yüzde 2,3

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

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