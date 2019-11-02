Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ada Araştırma 21-28 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzerin 1700 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette katılımcılara; kime oy vereceklerini, ekonominin durumu ve Barış Pınarı Harekatı'nı sordu.
İŞTE ANKETTE SORULAN SORULAR VE SONUÇLAR
Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Doğru bir karar destekliyorum - yüzde 75,1
-Yanlış bir karar, desteklemiyorum - yüzde 17,6
Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Kötüye doğru gidiyor - yüzde 72
-İyiye doğru gidiyor - yüzde 13,8
Aşağıdaki isimlerin kuracağı partiye oy verir misiniz?
Ali Babacan
-Oy vermem - yüzde 72
-Oy veririm - yüzde 9,5
Ahmet Davutoğlu
-Oy vermem - yüzde 79,7
-Oy veririm - yüzde 8,6
Muharrem İnce
-Oy vermem - yüzde 79,8
-Oy veririm - yüzde 7,6
Yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?
-Hayır - yüzde 58,8
-Evet - yüzde 34,8
Yarın cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldığında)
-Recep Tayyip Erdoğan - yüzde 45,1
-Ekrem İmamoğlu - yüzde 26,6
-Meral Akşener - yüzde 6,1
Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verisiniz? (Kararsızlar dağıtıldığında)
-AK Parti - yüzde 41,9
-CHP - yüzde 21,3
-Yeni kurulacak parti - yüzde 9,2
-MHP - yüzde 8,4
-İYİ Parti - yüzde 7,5
-HDP - yüzde 7,5
-Saadet Partisi - yüzde 2,3