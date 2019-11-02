1 İzmir'de FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırdılar Aralarında profesörün de bulunduğu mağdurları, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı.

2 Burçin Terzioğlu'ndan evlilik sorusuna yanıt "Evlilik, uzaktan akrabam olur." diyen oyuncu, kendi inançlarına denk gelen birini bulamadığı taktirde yeniden tek başına yürüyeceğini söyledi.

3 Ekim ayında yapılan anket sonuçları Ekim ayında yapılan ankete göre; AK Parti'nin oyu yüzde 41,9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 45,1. Erdoğan'ı ise Ekrem İmamoğlu takip ediyor.

4 Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara düzenlenen operasyonda yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

5 ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısı Senato'dan geçemez Türkiye'ye aleyhine Temsilciler Meclisi'nden alınan kararın Senato'da takılma ihtimali çok yüksek.

6 ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya taşındı "Bana kötü davranıyorlar." dediği New York'tan taşınan Trump, vali ve belediye başkanını mutlu etti.