Ekip Murat Yıldırım için geldi

Şehitkamil ilçesinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul 2’inci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntüleri sonrası valilik harekete geçti.

Ankara'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

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Koronavirüs ölümleri 2 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüsün neden olduğu ölüm sayısı 2 bin 5'e yükseldi.