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Ekiplerin yardımına koştuğu yaşlı kadın: Rahatsız etmem

Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog yürekleri ısıttı.

İHA | 29.03.2020 - 15:37..
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Ankara'nın Altındağ Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların market, pazar ve eczane alışverişlerini yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda oluşturulan ekip, kapı kapı dolaşıyor.

KALPLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLER

Her gün yüzlerce adrese giden ekipler ile yardım talebinde bulunan yaşlılar arasında kalpleri ısıtan görüntüler yaşanıyor.

Yardım eden ekipler ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog İZLE

"SİZLERİ SIK SIK RAHATSIZ ETMEM"

Aydınlıkevler Mahallesi’nde 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı. Altındağ Belediyesi'nin kendisine yardımcı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Işık Tasalı, “Sizleri sık sık rahatsız etmem.” dedi.

Ekiplerin yardımına koştuğu yaşlı kadın: Rahatsız etmem

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