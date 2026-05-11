Ekmeğin üzerindeki tek çizik: Anlamı bakın neymiş...

Ekmek denilince herkesin aklında benzer bir görüntü oluşur.

Çıtır görüntüsü olan ekmek ortadan geçen bir çizik ile pişer. Bu çizik çok alışılmış bir görüntü olsa da tesadüfen yapılmış değil ve bir amaç güdüyor. Bu tek çizginin hem teknik, hem tarihi bir amacı var...

Teknik olarak şu şekilde; çizikler, ekmek pişerken hamurdan çıkan buharın kolayca dışarı çıkmasını sağlar. Bu, ekmeğin daha iyi kabarmasına ve iç kısmının daha iyi pişmesine yardımcı olur. Çiziğin sadece bir tane olmasındaki amaç ise, tarihi yönü ile bambaşka...

Ekmeğin üzerindeki tek çizginin hikayesi

Orhan Gazi Bursa’yı fethettikten sonra Uludağ’ın eteklerindeki fırıncıları denetler. Fırının birinde ekmeklerin üzerindeki üç çizgi dikkatini çeker. Fırıncıya ekmeklerin üzerinde neden 3 çizgi olduğunu sorar. Fırıncı ‘Biz Hristiyanız. Yediğimiz ekmek Tanrı, oğul ve kutsal ruhu hatırlatsın diye ekmeklerin üzerine 3 çizgi çekeriz’ der. Orhan Gazi bu durumdan çok etkilenir ve bir ferman yayınlayarak ‘Bundan sonra bütün Müslüman fırıncılar, Allah’tan başka ilah olmadığına işaret etmek için ekmeğin üzerine bir çizgi çeke’ buyurur.