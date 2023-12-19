1 Ocak'ta başlıyor! Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketi kararı

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Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi..

Bakanlığın "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni yönetmeliğe göre, işletmeler hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak.

Fiyat listesi giriş kapısı ve masa üstünde olacak

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak.

Uygulama, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde asılacak

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasında şu ifadelere yer verildi:

Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.