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- 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sonuç sorgulama
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sonuç sorgulama
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 10:55
- Güncelleme : 11.02.2021 - 16:56
Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor.
Ekonomik açıdan zorluk çeken vatandaşlara verilen pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
1000 TL sosyal yardım parası, sosyal yardım almayı hak kazanan kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından zarfla teslim edilebiliyor.
1.ve 2.faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Devletin verdiği bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.
Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvuru yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama bulunmayıp herkes başvuru yapabilmektedir.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU
SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.
PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA