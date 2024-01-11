11 Ocak'ta altın fiyatları! Gram altın: 1.961 lira

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit bırakmasının ardından düşüreceği beklentisi piyasaları pozitif etkiliyor.
Bu ivme ile ons altın 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise ons altından aldığı güç ve doların değerlenmesine paralel olarak 1.961 lirada.
Serbest piyasada 22 ayar bilezik 1.844 lirada, 14 ayar altın 1.471 lirada ve 18 ayar altın ise 1.471 lirada bulunuyor.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 1.961 lira
Çeyrek altın: 3 bin 325 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 550 lira
Tam altın: 13 bin 303 lira
Yarım altın: 6 bin 651 lira
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