11 Ocak'ta altın fiyatları! Gram altın: 1.961 lira Fed'in faiz düşürme beklentileri belirsizliğini korusa da piyasalar pozitif ilerliyor. Altın fiyatları, düştüğü seviyeden tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

ensonhaber.com

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit bırakmasının ardından düşüreceği beklentisi piyasaları pozitif etkiliyor.

Bu ivme ile ons altın 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise ons altından aldığı güç ve doların değerlenmesine paralel olarak 1.961 lirada.

Serbest piyasada 22 ayar bilezik 1.844 lirada, 14 ayar altın 1.471 lirada ve 18 ayar altın ise 1.471 lirada bulunuyor.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.961 lira

Çeyrek altın: 3 bin 325 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 550 lira

Tam altın: 13 bin 303 lira

Yarım altın: 6 bin 651 lira