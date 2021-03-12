Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1 trilyon 900 milyar dolarlık destek paketinin etkisiyle alıcılı seyre yöneldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmese de karar metni ve sözle yönlendirme ile piyasaları rahatlattı.

Öte yandan aylardır finans piyasalarının gündemini meşgul eden ABD'nin 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi, dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ

New York borsasında, destek paketi ve açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 712 bin ile beklentilerin altında kalması ile yükseliş eğilimi devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artarak 32.485,59 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,52 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYİRDE

Avrupa borsalarında da ECB sonrası pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,5 artışla 1,20'yi test etmesi sonrası 1,1960 seviyesinde dengelendi.

ASYA PİYASALARI YÜKSELİŞ EĞİLİMİ KORUDU

Bugün Asya'da pay piyasalarının yükseliş eğilimini koruduğu, petrol ve altın fiyatlarının ise sınırlı da olsa gerilediği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

BRENT PETROL VARİL FİYATI AZALDI

Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 69 dolardan, altının ons fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 1.718 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBI İLE KAPANDI

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde yine bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Bankacılık endeksi dün yüzde 1,76 değer kaybetti. Dün yüzde 0,5 azalışla 7,4767'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5060 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, şubat ayı ÜFE

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi mart ayı tüketici güven endeksi