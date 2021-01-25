Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Küresel piyasalar, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle daha güçlü teşvik beklentisine girerken, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın toplantısı ile veri gündemi takip edilecek.

Dünya genelinde, koronavirüs salgınında vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması bazı ülkelerde toplumsal protestolara neden oldu. Piyasalarda destek paketlerine ilişkin beklentilerin artması ise yatırımcıların kararlarını pozitif etkiledi.

BIDEN’IN İMZALADIĞI KARARNAMELER EKONOMİYİ HAREKETLENDİRDİ

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik izlenecek ekonomi stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, gıda yardımı ve çalışanların haklarını korumaya ilişkin 2 kararname imzaladı.

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK SEYİR

Açıklamalara karşın New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi 90-90,5 bandındaki yatay seyrini sürdürdü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,57 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 yükseldi. Haftalık performansa bakıldığında ise endeksler bir önceki hafta kapanışına göre teknoloji hisseleri öncülüğünde artarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

AVRUPA’DA TEDBİRLER PROTESTOLARI GETİRDİ

Avrupa tarafında, artan vaka sayıları ülke bazında sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesine ya da uzatılmasına neden olurken, protesto gösterileri de gündemin odağına yerleşti. Hafta sonu, Hollanda başta olmak üzere bazı ülkelerde salgınla mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Haftalık bazda ise endeksler karışık bir görünüm ortaya koydu.

ASYA BORSALARI HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Artan teşvik beklentileri ile Asya borsaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeki yüzde 0,5 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 yükselişle rekorlarını devam ettirdi.

BRENT PETROLÜN FİYATI ARTTI

Altın ve petrol fiyatlarının ise haftaya sakin bir başlangıç yaptıkları görülüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 1.852 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ad yüzde 0,3 artışla 55,2 dolardan işlem görüyor.

DOLAR/TL 7,4110

Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,6 azalarak 7,4179'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4110 seviyesinde işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi.

Analistler bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade ediyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, ocak ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.30 ABD, aralık ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi

18.30 ABD, ocak ayı Dallas Fed imalat endeksi