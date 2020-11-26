Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,19 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 1.334,67 puana yükseldi.

Borsanın açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DÜK KAPANIŞ REKORU GELDİ

Dün gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak kapanış rekorunu da 1.325,47 puana taşıdı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1,290 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.