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Uruguay'dan ithal edilen angus sığırlar Mersin'e ulaştı

Uruguay'dan ithal edilen angus sığırlar Mersin'e ulaştı Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Uruguay'dan ithal edilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, deniz yolu ile Mersin Limanı'na getirildi. Sığırlar burada veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karaya çıkartılacak.