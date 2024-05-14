Türkiye'de kırmızı et fiyatlarının artış hızını azaltmak için canlı hayvan ithalatı yapılıyor.
Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen Uruguay'dan 16 bin 30 adet angus cinsi sığır ithal edildi.
Günlerdir deniz yolculuğunda olan gemi, sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaştı.
Sığırlar, Panama bayraklı "Ghena" adlı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi.
16 bin 30 adet angus limanda
16 bin 30 adet angus cinsi sığırın yüklü olduğu gemi, kılavuz gemiler tarafından limana çekildi.
Sığırlar veterinerler kontrolünden geçirilecek
Angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi.
Aynı gemi daha önce de İskenderun Limanı’na demirlemişti
190 metre uzunluğu ve 32,2 metre genişliğindeki Ghena'nın Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde, angus yükünü İskenderun Limanı’na getirdiği kaydedildi.
Angus ırkı
Angus ırkını önemli kılan en önemli özellik etinin kalitesi. Angus etinin tercih edilmesindeki en önemli özellik et yağ oranının düşük olması. Diğer ırklarda yağ oranı yüzde 35-36'lara kadar varırken angus etinde bu oran yüzde 6-7 civarında. Angus etinde "mermerleşme" denilen yağın kas lifleri arasındaki dağılım mükemmel olarak tanımlanıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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