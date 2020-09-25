Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,16 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 1.130,72 puana yükseldi.

Koronavirüsün küresel ekonomiye yaptığı olumsuz etkiler, dünya borsaları üzerinde olumsuz yankı yapıyor. Ülkeler kendi çözüm yollarını ve destekleri devreye sokarak bu etkiyi azaltmaya çalışıyor. Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, faizi 200 baz puan artırma hamlesi de borsaya olumlu yansıdı.

Bugünkü açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,16 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 1.130,72 puana yükseldi.

EN ÇOK BANKACILIK ENDEKSİ KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,16 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 ENDEKSİ, YÜZDE 1,53 DEĞER KAZANDI

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası, özellikle banka hisselerinde güçlenen alımlarla yüzde 1,53 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.119,56 puandan tamamladı.

ALINAN KARARLAR PİYASAYI DESTEKLEYECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bugünkü kararı ile bankaların, vadede TL alım ya da satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

Analistler, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından bugün de BDDK’nın aldığı kararların piyasaları desteklediğini bildirdi.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYESİ

BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.