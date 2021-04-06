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    Borsa İstanbul güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,82 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak güne yatay seyirle 1.442,88 puandan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:20
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    Borsa İstanbul güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,10 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti.

    SPOR KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,7 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.

    DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELİŞLE GERÇEKLEŞTİ

    BIST 100 endeksi, dün ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin fiyatlanmasıyla yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı.

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.410 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    Borsa İstanbul güne yatay başladı #1

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