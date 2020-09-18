19 Eylül'den itibaren benzin 28, motorin 25 kuruş zamlı alınacak

EPGİS, 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 28, motorine 25 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada; 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 28, motorine 25 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK OLABİLİYOR

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.