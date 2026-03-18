1915 Çanakkale Köprüsü ekonomiye milyarlar kazandırdı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun hizmete alınmasının ardından geçen 4 yıllık süreçte, ulaşımdan kaynaklı büyük bir ekonomik kazanım elde edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplamda 129 milyar liranın zamandan, 6 milyar liranın ise akaryakıttan olmak üzere 135 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu.

BOĞAZ GEÇİŞİ DAKİKALARA İNDİ

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Çanakkale Boğazı’ndaki geçiş süresi yaklaşık 6 dakikaya kadar düştü. Böylece hem sürücüler için zaman kaybı azaldı hem de ulaşım daha konforlu hale geldi.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜLERİNDEN

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen 2 bin 23 metrelik orta açıklıkla inşa edilen köprü, bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüleri arasında yer alıyor.

318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri ve Çanakkale Zaferi’ne gönderme yapan mimari detaylarıyla dikkat çeken yapı, teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİYLE DONATILDI

Köprü ve otoyol güzergahı; fiber optik altyapı, olay algılama sistemleri, meteorolojik ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleri gibi ileri teknoloji unsurlarla destekleniyor.

Bu sayede sürüş güvenliği artırılırken, olası risklere karşı hızlı müdahale imkanı sağlanıyor.

KARBON SALIMI DA AZALDI

Projenin çevresel katkılarına da dikkat çeken Uraloğlu, 4 yılda 313 bin ton karbon salımının önüne geçildiğini belirtti.

Yetkililer, hem ekonomik hem de çevresel kazanımlar sunan projenin Türkiye’nin ulaşım altyapısında stratejik bir rol üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.