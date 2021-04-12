Küresel piyasalar, pozitif seyirde

Küresel piyasalar, geçen hafta makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmeye devam etmesi, büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizelerle pozitif bir seyir izledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılan açıklamalarda, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve faiz yönlendirmeleri, ABD ve Avrupa borsalarında rekorların devam etmesini sağlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,66 seviyesinde dengelendi.

PMI VERİLERİNİN İYİMSER GELMESİ PİYASALARI OLUMLU ETKİLEDİ

Öte yandan, geçen hafta dünya genelinde açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) genel olarak beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırırken IMF, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi 0,89 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artarak kapanış rekorlarını kırarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında, cuma günü karışık bir seyir izlendi. Haftalık bazda pozitif görünümünü koruyan başlıca borsalarda, yatırımcılar için en önemli motivasyon, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama çalışmalarında sağlanan gelişmeler oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak kapanış rekorunu 15.234 puana taşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 6.169 puanla 2000 yılından bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,38 azalışla 6.915 puana geriledi. Hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, cuma günü yüzde 0,12 değer kaybetse de bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,2 yükselerek 1,19'un üzerine çıktı.

ASYA BORSALARI NEGATİF

Asya piyasaları yeni haftaya negatif başladı. Otomotiv sektöründen başlayarak diğer alanlara da yayılan "çip krizi" sonrası bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın çip üreticileri ile bir toplantı yapması beklenirken, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, bu hafta gerçekleştireceği ABD ziyareti de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı perakende satışları

21.00 ABD, mart ayı bütçe dengesi