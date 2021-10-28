Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel bazda merkez bankalarının yükselen politikası, pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleriyle şahinleşen para politikaları ve koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarının ekonomileri beklenenden daha olumsuz etkileyebileceği korkusuyla seyir satış ağırlıklı ilerliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarında ise İran'ın nükleer müzakerelere yeniden başlanacağını duyurması ve ABD'de artan stokların etkisiyle yaklaşık 3,5 dolarlık düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı şu sıralarda 82 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ GÜNE TAŞIDI

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste sekizinci güne taşıyarak günü yüzde 0,67 artışla 1.519,25 puandan tamamladı. Bugün pay piyasalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

DOLAR/TL 9,5210

Dolar/TL ise dün yüzde 0,48 gerileyerek 9,4979'a inmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5210 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçlara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte çoğunlukla beklentileri aştığını belirterek, borsada hisse ve sektör bazlı ayrışmaların etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve ECB'nin faiz kararı olmak üzere yatırımcıların yoğun haber ve veri gündemine odaklandığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, ekim ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, 3. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları