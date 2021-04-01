Mart ayında, 18 milyar 985 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Pekcan, mart ayındaki ihracatın, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını belirtti.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

İhracat rakamlarında güçlenme olduğunu vurgulayan Pekcan güncel rakam için, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. Elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Pandemiyle tedirginlik yaşandığını, aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha pozitif bakılmasına neden olduğunu belirten Pekcan, dış pazarlarda görünecek rahatlamanın ihracatı daha da olumlu etkileyeceğini söyledi.

Mart ayı ihracat rakamları açıklandı VİDEO

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Dış ticaret açığı ile ilgili de konuşan Pekcan, "Halihazırdaki ihracatımızdan daha fazlasını dünyanın farklı nokta ve ülkelerine gerçekleştiriyor olacağız. Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu." dedi.

"HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"

Pekcan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

İthalatımız martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar oldu. İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu.

Sayın Tai ile Türkiye-ABD ticari ilişkileri gündemindeki konularda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz."