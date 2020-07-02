2. el oto satışına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek yeni düzenlemeye göre, internet üzerinden 2. el otomobil satışı için yetki belgesi şartı getirilecek.

Kornavirüs salgını ile birlikte dünya çapında yaşanan ekonomik gerileme ve buna ek olarak toplu taşıma kullanmayan insanların toplumdan izole olma çabası, 2.el otomobil fiyatlarında önlenemez bir yükselişe neden oldu.

Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, fahiş fiyatlar her geçen gün daha da belirginleşti.

Öyle ki, külüstür diye tabir edilen araçlar bile internet sitelerindeki ilan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

Satıcıların fahiş fiyat uygulaması, piyasada da önlenemez bir yükselişe neden oluyor.

Hal böyle olunca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 2. el otomobil ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

Üzerinde çalışılan taslağa göre, 2. el araçların satışında yetki belgesi şartı getiriliyor.

Ayrıca yeni düzenlemeye göre; otomobil satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak.

İnternet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması gerekecek.

EKSPERTİZ RAPORLARI DA DÜZENLEMEYE DAHİL

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz raporu, satışın yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınacak.

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen işletmeler, uyarıya rağmen yine aykırı rapor hazırlarlarsa yeterlilik belgeleri TSE tarafından iptal edilecek.

Bu işletmelere, 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek. Araç alım satımı için iş yapan işletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması gerektiği de eklendi.

ÇALIŞANLARDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Türkiye gazetesinin haberine göre ikinci el araç alım satımı yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller dışında, belgesi olmayan kişileri pazarlama ve satış personeli olarak çalıştıramayacak.

İşletmelerin yükümlülükleri arasına, ticari faaliyet sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranılması, hukuka aykırı davranışlarda bulunulmaması, alım-satımı etkileyecek bilgilerin gizlenmemesi ve kişilerin etik olmayan uygulamalara teşvik edilmemesi de eklendi.

Ayrıca yol ve kaldırım gibi ortak kullanım alanlarının taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması da işletmelerin bir diğer yükümlülüğü olacak.