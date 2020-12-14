Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Koronavirüs salgınının etkisindeki küresel piyasalar, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemini bekliyor.

Küresel piyasalarda geçen haftanın ana gündemi, koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomiye etkilerini sınırlamak için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı oldu.

ALTININ ONS FİYATI YATAY SEYİRDE

ABD'de ekonomiyi destekleme paketine ilişkin pozitif söylemler hafta boyunca devam etse de halen bir sonuç alınamadı. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta sınırlı bir toparlanma ile 91'in hemen altında dengelenirken, altının ons fiyatı yatay bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı ise koronavirüs aşısı ile ilgili olumlu haber akışı ile marttan bu yana ilk kez 50 doları üzerine çıktı.

ABD BORSALARI KAYIPTA

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 geriledi. Böylece endeksler haftalık bazda ortalama yüzde 0,7 değer kaybetti.

Analistler, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine dair belirsizlikler ve New York kentindeki vaka artışları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin risk iştahını azalttığını bildirdi.

AVRUPA SANCILI SÜREÇ YAŞIYOR

Avrupa tarafında, Almanya'da yıllık enflasyonun kasımda yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesi olan yüzde eksi 0,3'e gerilemesi, Almanya Merkez Bankası'nın gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3,2’den 3'e revize etmesi ve Brexit'e ilişkin belirsizlikler nedeniyle satıcılı bir seyir izlendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2113'e geriledi.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir başlangıç yaptı. Japonya'da sanayi üretiminin ekimde yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

BORSA İSTANBUL REKOR KIRDI

Yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul, diğer pay piyasalarından pozitif ayrışarak rekor üzerine rekor kırdı. BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,28 değer kazandı ve 1.370,70 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.371 puana taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,99 değer kazanarak rallisini üst üste 6. haftaya taşıdı.

2021 YILINDA UYGULANACAK PARA VE KUR POLİTİKASI BEKLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve Fed'in faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.