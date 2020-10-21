2020-2022 dönemi hayvancılık yatırım destekleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden arıcılık yapanlara kadar belirli şartları taşıyan hayvancılık yatırımlarına önemli oranda hibe ve destek geliyor.

Hayvancılık, Türkiye için önemini koruyor. Bu anlamda da hayvancılık yatırımları çeşitli oranlarda ve şartlarda desteklenmeye devam ediliyor.

DESTEK ORANLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÜZDE 50 HİBE

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımı yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

1.500 BAŞA KADAR KOÇ VE TEKE ALIMINA YÜZDE 50 HİBE

Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1.500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YATIRIMLARINA YÜZDE 85 DESTEK

Ayrıca, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları yüzde 85, gerçek ve tüzel kişilerin, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, aynı kapasiteli ticari hindi ve 500 kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları inşaat, makine, alet ve ekipman yatırımları yüzde 75 oranında desteklenecek.

ARICILIK KAYIT SİSTEMİ'NE KAYITLILARA YÜZDE 50 DESTEK

Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri birliklerine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlara da yüzde 100 hibe imkanı tanınacak.

BİR KİŞİ SADECE BİR PROJE İÇİN DESTEK GÖRECEK

Gerçek veya tüzel kişiler, hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek. Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanabilecek.