2020 yılı enflasyonu açıklandı

Enflasyon; Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

Memurların ve işçilerin merakla takip ettiği enflasyonda, aralık ayı rakamları belli oldu.

Rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.

YILLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 3,18 İLE GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 14,52 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,83 artış gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Rakamların ardından, emekli ocak zammı ve memur maaş zamları da belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 8,36; memur zammı ise 4,36 enflasyon farkı ile birlikte 7,36 oldu.