2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödeme desteği verilecek

Yaş çay üreticilerine 2020 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği sağlanacağı açıklandı.

Yaş çay üreticilerine 2020 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği sağlanacağına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2020 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konuya ilişkin tebliğe göre, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanabilmek için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2020 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler olmak gerekiyor. İlk defa 2020 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere fark desteği yapılacak.

Fark ödemesi desteği, banka tarafından, ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere verilecek.

YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ DIŞINDA FARKLI DESTEKLER DE VAR

Aynı gazetede farklı ödemelere ilişkin esasları belirleyen bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ de yayınlandı.

Bu desteğin kapsamında yer alan konular şöyle sıralandı:

"Bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarına sağlanacak destekleme ödemeleri."